EU-Befragung zur Zeitumstellung

Sommerzeit, Winterzeit oder gar keine Zeitumstellung? Es wird immer wieder darüber diskutiert, die EU-weite Regelung abzuschaffen. Anfang des Jahres forderte das EU-Parlament die EU-Kommission dazu auf, die Richtlinie auf den Prüfstand zu stellen.

Nun ist es soweit: Rund eine halbe Milliarde Bürger in Europa können per Online-Fragebogen der EU-Kommission bis Mitte August nun ihre Meinung sagen. Die Teilnehmer können in der europaweiten Umfrage angeben ob sie für die derzeit zweimalige Zeitumstellung im Jahr sind oder ob sie im Fall einer Abschaffung der Zeitumstellung für die gesamte EU dann lieber die Winter- oder Sommerzeit hätten.

Vor gut 100 Jahren wurde zum ersten Mal an der Uhr gedreht. Die Zeitumstellung so wie wir sie heute kennen gibt es seit 1980. Seit 1996 regelt die EU das Uhren stellen mit einer Richtlinie für alle Mitgliedsstaaten.