Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember 2022 saisonbedingt gegenüber November um 20.000 auf 2,454 Millionen gestiegen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Dienstag mit.

Verglichen mit dem Dezember des Vorjahres ist die Arbeitslosenzahl um 124.000 höher. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent und hat sich damit gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozentpunkte erhöht.