Ben Dolic wird beim Eurovision Song Contest 2020 Deutschland in Rotterdam repräsentieren. Das hat der NDR am Donnerstag mitgeteilt.

Mit dem Song „Violent Thing“ habe der 22-jährige Sänger in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys überzeugen können.

In der Sendung „Unser Lied für Rotterdam“ stellt sich Ben Dolic den deutschen Fans vor – zu sehen am heutigen Donnerstag ab 21.30 Uhr auf ONE.

Das Finale des ESC 2020 findet am Samstag, 16. Mai, in Rotterdam statt.