ESC 2019: Duo S!sters startet für Deutschland

Das Duo S!sters hat mit dem Song „Sister“ am Freitagabend in Berlin den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Das Gesangsduo mit den beiden Sängerinnen Carlotta Truman und Laurita Spinelli geht nun in gut drei Monaten beim ESC-Finale in Israel für Deutschland an den Start.

Das Finale des weltweit größten Gesangswettbewerbs findet am 18. Mai im Internationalen Kongresszentrum in Tel Aviv statt. Das Motto des 64. ESCs lautet in diesem Jahr „Dare To Dream!“.

Zwei weibliche und zwei männliche Moderatoren sind Gastgeber der Live-Show im Mai. Prominenteste Gastgeberin des Quartetts ist das israelische Supermodel Bar Refaeli.