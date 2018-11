ESC 2019: 42 Länder machen mit

Am Eurovision Song Contest (ESC) 2019 in Israel werden 42 Länder teilnehmen. Das teilte die European Broadcasting Union via Twitter mit. „Wir sind begeistert, dass 42 Länder in Tel Aviv vertreten sein werden“, sagte ESC-Executive-Supervisor Jon Ola Sand.

Der 64. ESC wird im Expo-Zentrum in Tel Aviv am 18. Mai ausgetragen. Das Halbfinale des weltweit größten Musikwettbewerbs findet am 14. und 16. Mai statt. Wann Tickets für das Halbfinale und das große ESC-Finale 2019 zum Verkauf stehen, werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.