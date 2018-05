ESC 2018: Michael Schulte geht als Elfter ins Rennen

YouTube-Star Michael Schulte Michael Schulte geht am Samstagabend mit seiner Ballade „You let me walk alone“ beim Finale des Eurovision Song Contest mit der Startnummer 11 ins Rennen. Vielleicht bringt ihm die Startnummer das gleiche Glück wie im vergangenen Jahr Salvador Sobral. Der Portugiese trat mit seinem Lied „Amar pelos dois“ ebenfalls als Elfter an und hatte am Ende bei dem Musikwettbewerb die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Den Auftakt in Lissabon am Abend macht Mélovin aus der Ukraine mit dem Song „Under the ladder“. Italien beenden vom 26. Startplatz mit Ermal Meta & Fabrizio Moro und dem Song „Non mi avete fatto niente“ den Wettbewerb. Anschließend beginnt die Abstimmungsrunde.