Erstmals Zählung der Obdachlosen

In Berlin findet am kommenden Mittwoch eine Premiere statt – erstmals erfolgt in der Hauptstadt eine Zählung der Obdachlosen. Rund 3.700 freiwillige Helferinnen und Helfer werden am 29. Januar nachts auf Berlins Straßen unterwegs sein um bei der ersten deutschen Obdachlosenzählung zu helfen. Die Koordination läuft über die Senatsverwaltung für Soziales.

Damit werde „eine langjährige Forderung von Wohlfahrtsverbänden und Sozialarbeitern“ erfüllt, sagte Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. „Denn je genauer wir wissen, wie viele Menschen auf der Straße leben … desto besser können wir die Hilfen für sie organisieren“, so die Senatorin weiter.

Es ist die erste Obdachlosenzählung dieser Art in Deutschland. Berlin orientiert sich bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Zählung an den Erfahrungen anderer Metropolen wie Paris, New York, Brüssel und Lissabon.