Deutschlands Handballer sind mit einem Sieg in die EM-Endrunde gestartet. Das DHB-Team hat zum Auftakt die Auswahl der Niederlande in Trondheim deutlich mit 34:23 geschlagen. Die DHB-Auswahl spielt in Gruppe C.

Nächster Gruppengegner der deutschen Handballer ist am Samstag Titelverteidiger Spanien. Am Montag geht es dann gegen Lettland. Insgesamt 24 Teams spielen in drei Ländern (Österreich, Norwegen und Schweden) den Nachfolger von Spanien aus.