Erste Lotto-Millionäre des Jahres kommen aus Bayern und Sachsen

Über einen Geldregen im neuen Jahr darf sich ein noch unbekannter Lottospieler aus Bayern freuen. Er oder sie hat sechs Richtige getippt und knapp 1,4 Millionen Euro gewonnen, wie Lotto Bayern am Montag in München mitteilte. Der Spieler, der seinen Schein in Oberbayern abgegeben hatte, ist damit im Freistaat der erste und bundesweit nach einem Sachsen der zweite Lotto-Millionär im neuen Jahr. Bei dem Vollsystemschein «6 aus 7», mit dem der Gewinner gespielt hatte, dürfen sieben statt sechs Glückszahlen angekreuzt werden. Der Spieler hatte für den Millionengewinn 46,25 Euro investiert.

Neues Jahr, neues Lotto-Glück auch in Sachsen: Nachdem es 2017 keinen einzigen sächsischen Lotto-Millionär gab, hat ein Leipziger bei der vergangenen Samstagsziehung einen Großgewinn abgeräumt. Exakt 1 351 761 Euro sei der Lotto-Sechser wert, teilte Sachsenlotto am Montag mit. Zusammen mit dem Spieler aus Bayern ist der Tipper der erste Lotto-Millionär des Jahres. Wie Sachsenlotto mitteilte, hat der noch unbekannte Glückspilz einen Schein für mehrere Wochen ausgefüllt. Damit nehme er noch an einer weiteren Ziehung teil, so dass es sein könne, dass er seinen Gewinn erst später bemerke.

Der Lotto-Jackpot wurde indes nicht geknackt. Wie Lotto News berichtet werden am Mittwoch, den 10. Januar 2018, voraussichtlich rund 11 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse bei 6 aus 49 erwartet. Im Spiel 77 Jackpot, der ebenfalls zuletzt nicht abgeräumt wurde, gibt es beim Mittwochslotto rund 1 Million Euro zu gewinnen.