In Deutschland ist ein vierter Corona-Kranker gestorben. In Baden-Württemberg (BaWü) ist erstmals eine Person an den Folgen des neuartigen Coronavirus verstorben.

Es handele sich um einen 67 Jahre alten Mann. Der Ehemann einer mit dem Coronavirus infizierten Frau war vor wenigen Tagen zu Hause im Rems-Murr-Kreis gestorben.

Inzwischen sei der Leichnam positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das baden-württembergische Landesgesundheitsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit.