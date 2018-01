Erster bayerischer Lotto-Millionär 2018 ein Handwerker

Bayerns erster Lotto-Millionär des Jahres 2018 ist ein lediger Handwerker. Der 58-jähriger Glückspilz aus Oberbayern hat mit einem System-Tipp 1.379.251,20 Euro am vergangenen Wochenende gewonnen, wie Lotto News mitteilte. Seinen Millionengewinn entdeckte er am gestrigen Mittwoch als er einen neuen Lotto-Zettel spielen wollte. „Im neuen Jahr habe ich zum ersten Mal einen Systemschein ausprobiert und dafür knapp einen Fuffi investiert. Einfach so, zum Spaß halt. Dass da jetzt gleich ein Sechser drauf ist, ist der absolute Hammer!“

Der Millionengewinn wird den Vorruhestand für den 58 Jahre alten Tipper ermöglichen. „Für mich heißt das viel Freizeit für lange Motorradtouren durch ganz Europa“, so der Gewinner überglücklich. „Für kommenden Samstag habe ich für einen Zehner getippt. Einen Normalschein mit sechs Feldern und den Zusatzlotterien. Mit über einer Mille habe ich ja erstmal genug Geld auf der Seite“, so der Glückspilz.