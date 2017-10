Erste Frühlingsboten am Immobilienmarkt?

Anfang 2013 steckt die Eurozone noch teilweise in der Krise. Nach der Insolvenz des großen Projektentwicklers Reyal Urbis bleibt der spanische Immobilienmarkt angespannt. Vor diesem Hintergrund tauchen Sorgen auf, ob nach dem Beispiel von Griechenland und neulich Zypern, auch Madrid demnächst einen Antrag auf Finanzierungshilfe bei der Europäischen Union einreichen wird.

Ungeachtet dieser Sorgen, mehren sich in Deutschland die Anzeichen für einen neuen Aufschwung. Und obwohl der Winter sich hierzulande hartnäckig hält, taut die Stimmung auch unter den Experten der 62. Monatsbefragung des Deutsche Hypo Immobilienkonjunktur-Index zum Teil auf. Zumindest in einigen Segmenten deuten sich bereits Frühlingstemperaturen an.

Stabilität beim Immobilienklima

Nachdem das Immobilienklima seit November 2012 einen kontinuierlichen Zuwachs von insgesamt 7,8 Zählerpunkten verzeichnen konnte, sinkt es im Februar geringfügig um 0,3 Prozent auf aktuell 121,1 Zählerpunkte. Damit liegt das Immobilienklima weiterhin auf einem relativ hohen Niveau und die positive Tendenz der letzten vier Monate scheint weniger ein durch die Silversterfeuerwerke angefachtes Strohfeuer zu sein, sondern vielmehr eine Trendwende, die sich im Markt manifestiert.

Industrieklima erstmals besser als Handel

Auch wenn das Gesamtbild auf eine stabile Seitwärtsbewegung des Immobilienklimas hindeutet, entwickeln sich einzelne Segmente dynamisch. So steigen im Februar 2013 sowohl das Handel- als auch das Industrieklima an. Dabei wächst das Handelklima um über 1,1 Prozent auf aktuell 116,1 Zählerpunkte. Das Industrieklima stellt nach wie vor das volatilste Segment des Immobilienklimas dar. Dennoch spiegelt die stärkste Steigerung des Monats von knapp 12 Prozent auf aktuell 117,6 Zählerpunkte das Vertrauen der Marktakteure wider.

Das Industrieklima überholt damit in absoluten Zahlen zum ersten Mal das Handelssegment und wird ausschließlich vom Wohnklima übertroffen. Die positiven Trends bei Handel und Industrie können durchaus im Kontext des anhaltend starken E-Commerce-Booms der letzten Jahre betrachtet werden.

Das Wohnklima verzeichnent zwar einen Rückgang um knapp 2,3 Prozent auf aktuell 166,3 Zählerpunkte, dennoch setzt es den stabilen Trend auf höchstem Niveau seit über zwei Jahren fort. Das Büroklima sinkt um marginal 0,1 Prozent und beträgt aktuell 105,9 Zählerpunkte. Die kommenden Monate werden zeigen, ob unter den günstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen die Trendwende in diesem Segment nachhaltig ist.

Immobilienkonjunktur weiter ansteigend

Während das Immobilienklima einen geringfügigen Rückgang erlebt, steigt die Immobilienkonjunktur um knapp 3 Prozent auf 218,0 Zählerpunkte. Damit scheint der letzte Höchstand aus Juli 2011 (219,9) in Reichweite.