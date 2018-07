In der Ostsee sind die ersten Rohre für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 verlegt worden. Über die 1200 Kilometer lange Versorgungsleitung von Russland nach Deutschland soll Erdgas strömen – parallel zu Nord Stream 1, die bereits seit 2012 in Betrieb ist. Die Leitung soll Ende 2019 in Betrieb genommen werden.

Seit Fertigstellung von Nord Stream 1 vor gut sechs Jahren können jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert werden. Mit der neuen Pipeline soll die Kapazität verdoppelt werden.