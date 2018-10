Entfernung von Tattoos bald nur vom Arzt

In Deutschland dürfen ab Ende 2020 nur noch Ärzte per Laser Tätowierungen entfernen. Der Bundesrat hat am Freitag einem entsprechenden Verordnungsvorschlag der Bundesregierung zur Modernisierung des Strahlenschutzrechts zugestimmt, dabei allerdings einige Änderungen beschlossen.

Anders als im Regierungsentwurf vorgesehen, hat die Länderkammer beschlossen, dass zur Entfernung von Tattoos nicht nur bestimmte Fachärzte wie Dermatologen oder Plastische Chirurgen berechtigt sind, sondern sämtliche approbierten Ärzte, sofern sie über die entsprechende Fachkunde verfügen. Diese muss durch ärztliche Weiter- oder Fortbildungen nachgewiesen werden.