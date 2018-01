Endlich! Ein Hollywood-Stern für Minnie Maus

Seit 90 Jahren mischt Minnie Maus im Filmgeschäft mit – jetzt hat die weltberühmte Mäusedame auch einen festen Platz in Hollywood. Die Comic- und Zeichentrickfigur wurde am Montag auf dem «Walk of Fame»-Bürgersteig mit einer Sternen-Plakette verewigt. US-Popstar Katy Perry (33), das deutsche Model Heidi Klum (44) und Disney-Chef Robert Iger (66) wirkten bei der Zeremonie mit. Hunderte Fans schauten zu, als eine lebensgroße Minnie-Maus-Figur im rot-weißen Tupfenkleid den 2627. Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllte.

Katy Perry – wie Minnie Maus in einem kurzem Tupfen-Kleid – schwärmte von ihrer langen «Liebesaffäre» mit der Mäusedame. Schon im Alter von zwei oder drei Jahren habe sie sich für Windeln mit dem Aufdruck von Minnie und Micky Maus begeistert, witzelte die Sängerin. Auch Klum trug im Stil von Minnie ein Tupfenkleid und eine Haarschleife mit Mäuseohren.