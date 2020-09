Ende der Kardashian-Serie

Nach 14 Jahren, 20 Staffeln und vielen Folgen endet die Kardashian-Show.



Von der weltweit erfolgreichen Reality-Serie über das Leben der Kardashian-Familie soll es Anfang 2021 die vorerst letzte Staffel geben.



„Mit schwerem Herzen haben wir als Familie die schwierige Entscheidung getroffen, uns von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ zu verabschieden“, gab Reality-TV-Star Kim Kardashian (39) auf Instagram bekannt.