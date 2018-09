Emmy für „Game of Thrones“

Der begehrte US-Fernsehpreis Emmy in der Kategorie „Beste Dramaserie“ geht in diesem Jahr an das Fantasy-Epos „Game of Thrones“. Die 50er-Jahre-Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ erhielt bei der Auszeichnung am Montagabend in Los Angeles den Preis für die beste Comedy-Serie. Die wichtigsten Gewinner im Überblick:

Beste Dramaserie: „Game of Thrones“

Beste Comedyserie: „The Marvelous Mrs. Maisel“

Beste Talkshow: „Last Week Tonight with John Oliver“

Beste Sketchshow: „Saturday Night Live“

Beste Castingshow: „RuPaul’s Drag Race“