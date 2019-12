EM-Spiele des DFB live bei ARD und ZDF

Nach der Auslosung für die UEFA Euro 2020 haben ARD und ZDF die Gruppenspiele verteilt. Zwei Vorrundenspiele der DFB-Elf überträgt das ZDF, eines die ARD.

Die Partie zwischen Frankreich und Deutschland in München zeigt das ZDF am Dienstag, 16. Juni 2020, 21 Uhr. EM-Titelverteidiger Portugal tritt am Samstag, 20. Juni 2020, 18 Uhr, gegen Deutschland an – live wird das Spiel in der ARD übertragen.

Der dritte Vorrunden-Gegner des DFB-Teams steht noch nicht fest. Die Partie steigt am 24. Juni um 21 Uhr und wird dann wieder live im ZDF zu sehen sein.

Das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei in Rom am 12. Juni wird live im Ersten übertragen. Das ZDF zeigt dann das Finale vier Wochen später – am 12. Juli aus London.