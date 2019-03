EM-Quali: Oranje und Nordirland siegen

Die Fußball-Nationalmannschaften der Niederlande und von Nordirland haben zum Auftakt der EM-Qualifikation Siege eingefahren. Oranje gewann am Donnerstagabend gegen Weißrussland souverän mit 4:0. Die Nordiren sicherten sich gegen Estland mit einem 2:0 den ersten Dreier in Gruppe C. Die Niederländer übernehmen damit zunächst die Tabellenspitze in dieser Gruppe. Am Sonntag kommt es dann zum Prestigeduell gegen Deutschland in Amsterdam.

Auch in den Gruppen E, G und I wurde am Donnerstag gekickt. Vizeweltmeister Kroatien mühte sich in Gruppe E zu einem 2:1-Auftaktsieg gegen Aserbaidschan. Österreich verliert in Gruppe G zu Hause überraschend gegen Polen mit 0:1. In Gruppe I bezwingt Belgien zum Start der Quali das Team aus Russland mit 3:1.

Am Wochenende finden weitere Spiele statt. Am Freitag spielt unter anderem England gegen Tschechien und Moldawien empfängt Weltmeister Frankreich. Die Schweiz ist am Samstag in Georgien zu Gast, Spanien spielt gegen Norwegen und Italien empfängt Finnland.