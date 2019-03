EM-Quali: Frankreich und England glänzen

Zum Auftakt der Qualifikation der Fußball-Europameisterschaft 2020 ist Portugal mit einer Nullnummer gestartet. Der Titelverteidiger spielte am Freitagabend in Gruppe B gegen die Ukraine vor heimischer Kulisse nur 0:0-Unentschieden.

Frankreich glänzte indes beim Quali-Auftakt in Gruppe H. Der Weltmeister siegte in Moldawien mit 4:1. Auch England ließ in Gruppe A nichts Anbrennen und zeigte sich Torlaune. Die „Three Lions“ gewannen gegen Tschechien deutlich mit 5:0.

Die weiteren Ergebnisse vom Freitag: Bulgarien und Montenegro trennen sich 1:1. Luxemburg schlägt Litauen mit 2:1, die Türkei bezwingt Albanien mit 2:0 und Island holt einen 2:0-Sieg in Andorra.