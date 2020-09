EM-Auslosung in Elbphilharmonie

Die Auslosung zur Uefa Euro 2024 findet in der Elbphilharmonie in Hamburg statt.



Das teilte der Deutsche Fußball Bund (DFB) mit. Das haben die Europäische Fußball-Union (Uefa) und die Stadt Hamburg in den vergangenen Tagen vereinbart, heißt es in der Mitteilung weiter.



Der „Final Draw“ ist für Dezember 2023 geplant und legt die sechs Vierergruppen fest, in denen die 24 besten Teams Europas beim Turnier im Sommer 2024 gegeneinander antreten.



Die EM in Deutschland wird im Juni und Juli des Jahres 2024 ausgetragen. Spielorte sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.