Elterngeld künftig online

Elterngeld wird digital: Eine der beliebtesten und bekanntesten Familienleistungen, die nahezu von allen Eltern in Anspruch genommen wird, soll in Zukunft auch online beantragt werden können. Das kündigte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) in Berlin an.

Gemeinsam mit den Bundesländern Berlin und Sachsen startete sie dazu die „Pilotphase mit Antragsassistenten“. Weitere Länder folgen im Laufe des Jahres.

ElterngeldDigital wird schrittweise ausgebaut. Im aktuellen Stadium muss der Antrag am Ende der Bearbeitung nur noch ausgedruckt, unterschrieben und per Post an die zuständige Elterngeldstelle versendet werden.

Anfang 2019 wird der neue Service auch direkt mit den Elterngeldstellen der beteiligten Länder verbunden. Dann können Eltern die Antragsdaten auch elektronisch an die zuständige Elterngeldstelle übermitteln. Mit Schritten zur Umsetzung eines papierlosen Antrags soll Anfang 2019 gestartet werden.