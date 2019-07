Elektroschrott: Umwelthilfe bemängelt Geräterückgabe

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Verstöße gegen die Rücknahmepflicht von Elektroschrott festgestellt. Tests der DUH im Handel ergaben Gesetzesverstöße bei 25 der untersuchten 55 Märkte. Jeder zweite Händler verstieß gegen Hinweispflichten. 15 Händler verweigerten die Rücknahme von Elektroaltgeräten.

Unter anderem schnitten Filialen namhafter Unternehmen schlecht bei Testbesuchen ab, so die DUH. In Filialen von Cyberport, Hornbach, Media Markt, Saturn und bei vielen weiteren Händlern konnten keine Informationen zu den gesetzlichen Rückgabemöglichkeiten gefunden werden. In einigen Filialen, wie etwa bei Apple oder Toom, waren zwar Hinweise vorhanden, jedoch so versteckt, dass Kunden sie praktisch nicht wahrnehmen konnten.

15 Händler verweigerten die Rücknahme von großen oder kleinen Elektroaltgeräten. So hieß es in Märkten von Apple, Globus, Obi, Porta und Roller fälschlich, dass eine Rückgabe kleiner Elektroaltgeräte oder Altlampen gar nicht oder nur bei Kauf eines neuen Geräts möglich sei.

Filialen von Media Markt und Obi verlangten für die Rückgabe eines Großgeräts unrechtmäßig eine Gebühr. Märkte von Toom und Hornbach lehnten die Rückgabe der Großgeräte schlicht ab. Filialen von Galeria Kaufhof und Conrad verweigerten bei Lieferung eines neuen Geräts gesetzeswidrig die kostenlose Mitnahme des Altgeräts.

Reibungslose Geräterückgabe möglich

Die zum Teil rechtlich selbstständig geführten Baumärkte und Elektronikketten handhabten die Rückgabepraxis sehr unterschiedlich. Eine verbraucherfreundliche Information und Rücknahme von Elektroaltgeräten sei grundsätzlich möglich so die DUH.

„Unsere Tests zeigten in vier der 55 überprüften Märkte eine reibungslose Rücknahme, geschulte Mitarbeiter und eine gute Verbraucherinformation. Positiv fielen uns zudem einzelne Filialen von Bauhaus und Globus auf, die ihre Kunden aktiv und selbsterklärend auf die Rückgabemöglichkeiten hinwiesen“, erklärte der Stellvertretende DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Philipp Sommer.

Die DUH-Testergebnisse zur Rücknahme von Elektroaltgeräten im stationären Handel finden Sie auf dieser Seite.