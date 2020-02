Die Europa League (EL) Partie zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt ist wegen einer Orkanwarnung – es werden Böen mit Spitzen von bis zu 120 Stundenkilometern erwartet – auf den morgigen Freitag (18 Uhr) verschoben worden.

Eigentlich hätte das Rückspiel in Salzburg am heutigen Donnerstagabend (21 Uhr) stattfinden sollen. Das Hinspiel in Frankfurt hatten die Hessen 4:1 gewonnen.