Im Hinspiel der zweiten Runde der Qualifikation für die Europa League (EL) hat Eintracht Frankfurt beim FC Flora Tallinn mit 2:1 gewonnen. Torro brachte in der 24. Minute die Eintracht in Führung. Zehn Minuten später gelang dem elfmaligen Meister Estlands der Ausgleichstreffer durch Ainsalu. In der 71. Minute erzielte Joveljic das entscheidende Tor für die Frankfurter.