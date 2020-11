EL: Hoffenheim in K.o.-Runde

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat am vierten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League (EL) einen wichtigen Auswärtssieg erzielt.

Die Kraichgauer qualifizierten sich dank einem 2:0 bei Slovan Liverec in der Gruppe L vorzeitig und zugleich erstmals für die K.o.-Phase in der EL.

Bayer vor Zwischenrunden-Einzug

Einen Sieg feierte am Donnerstagabend auch Bayer 04 Leverkusen. Die Rheinländer siegten in Gruppe C gegen Hapoel Beer Scheva souverän mit 4:1.

Leverkusen ist Gruppenzweiter mit neun Punkten und steht damit vor dem Einzug in die K.o.-Runde der EL.