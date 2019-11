Am 4. Spieltag der UEFA Europa League (EL) haben in Gruppe J die Kicker von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag gegen AS Rom mit 2:1 gewonnen. Für zwei weitere Bundesligisten setzte es am Abend hingegen Niederlagen.

Eintracht Frankfurt hat in Gruppe F im Auswärtsspiel bei Standard Lüttich mit 1:2 verloren. In Gruppe I hat der VfL Wolfsburg eine 1:3-Heimniederlage gegen KAA Gent einstecken müssen.