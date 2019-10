Am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League (EL) hat Eintracht Frankfurt das Auswärtsspiel bei Vitória Guimarães am Donnerstag mit 1:0 gewonnen. Evan Ndicka traf für die Hessen.

Der VfL Wolfsburg und Saint-Étienne trennen sich unentschieden. Die Wölfe spielten bei den Franzosen 1:1.

In der Parallel-Begegnung spielte Borussia Mönchengladbach bei Basaksehir Istanbul ebenfalls remis. Nach 90 Minuten erspielten die Fohlen bei den Türken ebenfalls ein 1:1.