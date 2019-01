Einzelhandel steigert Umsatz um knapp 1,5 %

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Jahr 2018 nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes preisbereinigt (real) zwischen 1,4 % und 1,5 % sowie nominal (also nicht preisbereinigt) zwischen 3,1 % und 3,3 % mehr um als im Jahr 2017. Diese Schätzungen basieren auf den für die Monate Januar bis November 2018 vorliegenden Angaben.

Nach Angaben der Wiesbadener Statistiker waren im November 2018 die Umsätze der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland preisbereinigt (real) 1,1 % und nominal (also nicht preisbereinigt) 2,9 % höher als im Vorjahresmonat. Die Geschäfte waren im November 2018 und im Vorjahresmonat jeweils an 26 Verkaufstagen geöffnet.

Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im November 2018 preisbereinigt 0,9 % und nominal 2,4 % mehr um als im November 2017. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten preisbereinigt um 1,1 % und nominal um 2,5 % höher als im Vorjahresmonat. Im Facheinzelhandel mit Lebensmitteln wurde im Vergleich zum November 2017 preisbereinigt 0,9 % weniger und nominal 1,6 % mehr umgesetzt.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätze im November 2018 real 1,2 % und nominal 2,7 % höher als im November 2017. Das größte Umsatzplus erzielte der Internet- und Versandhandel mit real 4,2 % und nominal 4,6 %.