Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel: 100 Milliarden Euro im Visier

Das Weihnachtsgeschäft ist die umsatzstärkste Zeit im Einzelhandel. Zum Start ins Weihnachtsgeschäft rechnet der Einzelhandel in diesem Jahr damit, dass die Kunden soviel Geld wie nie zuvor in den Läden liegen lassen. Für das Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember erwartet der Handelsverband Deutschland (HDE) ein Wachstum von zwei Prozent auf knapp mehr als 100 Milliarden Euro. „Der Einzelhandel knackt erstmals die 100-Milliarden-Euro-Umsatzschwelle im Weihnachtsgeschäft“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Die Umsätze in den letzten beiden Monaten des Jahres liegen um rund 15 Prozent, in bestimmten Branchen um bis zu 100 Prozent über dem Durchschnitt der anderen Monate, so der HDE. Der stationäre Handel erzielt knapp 19 Prozent, der Online-Handel gut ein Viertel seines Jahresumsatzes in November und Dezember.

Aber auch die Kunden haben große Pläne zum Fest. Das zeigt eine Verbraucherbefragung des Ifes-Instituts der FOM Hochschule zum Einkaufsverhalten im Weihnachtsgeschäft, die vom HDE unterstützt wurde. Demnach will ein Viertel der Verbraucher im Weihnachtsgeschäft mehr Geld ausgeben als im Vorjahr. Fast jeder Fünfte will dagegen sparen. Im Ergebnis heißt das, dass jeder Deutsche rund 472 Euro für Weihnachtsgeschenke investieren wird. Dieser Wert liegt leicht über den 466 Euro des Vorjahres.