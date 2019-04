Eintracht Frankfurt im Halbfinale der Europa League

Eintracht Frankfurt hat das Halbfinale in der Fußball Europa League erreicht. Der noch einzig verbliebene Bundesligist in der laufenden Saison auf internationaler Bühne siegte am Donnerstagabend im Viertelfinal-Rückspiel gegen Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon mit 2:0.

Die Tore vor ausverkauftem Haus gegen Benfica erzielten Filip Kostic (36. Minute) und Sebastian Rode in der 67. Spielminute. Nach dem Hinspiel, das die Hessen in Lissabon am vergangenen Donnerstag mit 2:4 verloren hatten, erreichten die Frankfurter aufgrund der Auswärts-Torregel das Halbfinale der Europa League.

Nun geht es für die SGE in der Runde der letzten Vier gegen den englischen Klub FC Chelsea, der sich gegen Slavia Prag durchsetzte. Im zweiten Halbfinale trifft der FC Arsenal auf den FC Valencia.