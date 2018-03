Ein Toter bei Unfall in Mittelfranken

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist am Samstagabend ein 71 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen erlitten bei dem Unfall in Mittelfranken zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Das teilte die Polizei mit.

Der Senior war auf der Bundesstraße 2 zwischen den Anschlussstellen Schambach und Dettenheim in Richtung Weißenburg unterwegs gewesen und aus noch ungeklärten Gründen nach links in den zweispurigen Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Audi. Während der Unfallverursacher noch an der Unfallstelle starb, erlitt seine 66-jährige Beifahrerin lebensgefährliche Verletzungen. Auch die beiden Insassen des Audis, ein 50-jähriger Fahrer und eine 49-jährige Beifahrerin wurden lebensgefährlich verletzt.

Rettungshubschrauber flogen die drei Verletzten in Krankenhäuser. Hinter dem Audi fuhren ein Opel und ein Fiat. Beide Fahrzeuge erkannten zwar die Situation, kollidierten aber ebenfalls. Die insgesamt drei Insassen wurden ebenfalls verletzt, kamen aber nur vorsorglich in Krankenhäuser. Die Bundesstraße 2 wurde in beide Richtungen gesperrt.