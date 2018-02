Ein-Tages-Wunderpille: Neues Grippe-Mittel verspricht Heilung in 24 Stunden

Durchbruch bei der Behandlung von Grippe-Virus in nur 24 Stunden: Ein japanisches Pharmaunternehmen hat Berichten zufolge ein neues Medikament entwickelt, das Grippe-Erkrankungen in nur einem Tag heilen kann. Alles, was nötig ist, ist die Einnahme einer Pille dieses neuen Medikaments, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

In Japan wurde das Grippemittel bereits vom Gesundheitsministerium genehmigt, sodass mit dem Verkauf des Medikaments namens Xofluza bereits bald begonnen werden kann. Die Ein-Tages-Wunderpille werde aber möglicherweise nicht vor Mai verfügbar sein.