Effenberg Manager beim KFC Uerdingen

Ex-Fußball-Profi Stefan Effenberg wird Manager beim KFC Uerdingen. Der 51-Jährige werde ab sofort Mikhail Ponomarev und Geschäftsführer Nikolas Weinhart sowie dem Trainerteam in den sportlichen Entscheidungsprozessen zur Seite stehen, teilte der Drittligist mit.

„Stefan Effenberg hat in seiner Karriere so ziemlich alles erlebt und erreicht“, wird Michail Ponomarew auf der Webseite des Vereins zitiert. „Wir erhoffen uns, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Fachwissen dabei helfen kann, die nächsten Schritte auf dem Weg nach vorne zu machen“, so Ponomarew weiter.