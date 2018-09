Ed Sheeran trauert um Rapper Mac Miller

Nicht nur die Rap-Kollegen und -Fans reagierten am Wochenende fassungslos auf den Tod des 26-jährigen US-Rapper Mac Miller. Auch Popstar Ed Sheeran trauert um ein großes Talent. Er postet auf seinem Instagram-Account zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die beiden bestens gelaunt gemeinsam zu sehen sind:

„Ich habe in den vergangenen Jahren ein paar Mal mit Mac herumgehangen und er war immer so ein Schatz, hatte immer Zeit für jeden, egal wer es war. Er war nicht nur ein großes Talent, sondern auch ein großartiger Mensch. Liebe und Gebete an seine Familie und Freunde. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Es ist so herzzerreißend.“

Mehr als zwei Millionen Likes gab es für den Post. Mac Miller starb am vergangenen Freitag in seinem Haus nahe Los Angeles. Der Rapper machte auch Schlagzeilen durch eine Beziehung zu der US- Sängerin Ariana Grande, die schließlich zerbrach.