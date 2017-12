Ed Sheeran landet Hit des Jahres

Der Song «Shape Of You» des britischen Singer-Songwriters Ed Sheeran (26) ist der Hit des Jahres 2017 in Deutschland. Das teilte am Freitag in Baden-Baden GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit. Platz zwei erreicht das eingängige Latinolied «Despacito» von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee, das auch zum offiziellen Sommerhit des Jahres gekürt worden war.

Bei den Alben kommt auch 2017 mal wieder Helene Fischer auf Platz eins – und zwar mit dem nach ihr benannten Album «Helene Fischer». Es folgen das «Divide» ausgesprochene Album von Ed Sheeran («÷») sowie «Laune der Natur» von den Toten Hosen.