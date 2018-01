Ed Sheeran dominiert die Charts

Das neue Jahr beginnt so, wie das alte aufgehört hat: Der britische Popstar Ed Sheeran dominiert die offiziellen deutschen Musik-Charts. Sein Album «÷» (sprich: Divide) steht ebenso an der Spitze wie die Single «Perfect», wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Peter Maffay klettert mit seinem «MTV Unplugged»-Album auf die Zwei und verdrängt Helene Fischer («Helene Fischer») auf Platz drei. Santiano («Im Auge des Sturms») bleiben Vierter, The Kelly Family («We Got Love») verbessert sich um einen Rang auf die Fünf. In den Single-Charts behauptet Bausa («Was du Liebe nennst») den zweiten Platz vor Camila Cabello feat. Young Thug («Havana»).