Echo-Musikpreise 2018 verliehen

In Berlin wurden am gestrigen Abend die „Echo“-Musikpreise verliehen. Ausgezeichnet wurde unter anderem das Rapper-Duo Kollegah und Farid Bang, Die Toten Hosen, Mark Forster und Helene Fischer.

Drei Auszeichnungen gingen an Ed Sheeran. Der britische Singer-Songwriter gewann in den Kategorien „Künstler international“ und „Album des Jahres“. Sein Song „Shape of You“ wurde „Hit des Jahres“.

Ihren Rekord als Star mit den meisten Echos konnte Helene Fischer ausbauen: Sie gewann in der Kategorie „Schlager“ ihren Echo Nummer 17. Als „Künstler Pop national“ erhielt Mark Forster den ersten Echo seiner Karriere. Echo Nummer 1 gab’s auch für Alice Merton als „Künstlerin Pop national“, Gewinner in der Kategorie „Band Pop national“ sind Milky Chance.

Zu den Gewinnern gehören u.a. auch Die Toten Hosen, die eine Trophäe in der Kategorie „Rock national“ bekamen, Santiano siegten in der „Volkstümlichen Musik“ und der Echo für „Dance National“ ging an Robin Schulz.

Bei der 27. Echo-Verleihung gab es zahlreiche Live Acts wie beispielsweise von Luis Fonsi, Helene Fischer, Kylie Minogue, Alice Merton & Shawn Mendes, Rita Ora & Liam Payne. Insgesamt wurde der Echo 2018 in 22 Kategorien verliehen. Hier die Gewinner im Überblick: