Echo 2018: Erste Preisträger bereits geehrt

Am Vorabend der Echo-Verleihung 2018 wurden im Rahmen eines Dinners auf Einladung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, die ersten Preisträger geehrt. Mit dem Echo für „Soziales Engagement“ wurde das Benefiz-Festival PEACE by PEACE von Fetsum Sebhat und Tedros „Teddy“ Twelde ausgezeichnet, das seit 2016 in der Berliner Waldbühne stattfindet und mit dem Kinder auf der Flucht unterstützt werden.

In der Kategorie „Handelspartner des Jahres“ ging der Echo an den Musik-Streaming-Dienst Apple Music, den Echo in der Kategorie „Partner des Jahres“ holte sich Alexander Schulz als Geschäftsführer des Reeperbahn Festivals ab.

Die 27. Echo-Verleihung findet am Donnerstag, den 12. April 2018, in der Messe Berlin statt. Der Fernsehsender VOX überträgt die Verleihung live ab 20:15 Uhr.

Lebenswerk-Echo für Voormann

Der Musiker und Grafiker Klaus Voormann wird bei der Echo-Verleihung am Abend mit einem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Freund und Wegbegleiter der Beatles gestaltete unter anderem das Kult-Cover des berühmten „Revolver“-Albums der Beatles, wofür er 1967 als erster deutscher Künstler mit dem Grammy ausgezeichnet wurde. Der gebürtige Berliner feiert Ende April seinen 80. Geburtstag.