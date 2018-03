Earth Hour heute um 20:30 Uhr

Am heutigen Samstag, den 24. März 2018, um 20:30 Uhr ist Earth Hour. Dabei sollen Menschen, Städte und Wahrzeichen weltweit für eine Stunde ihre Lichter ausmachen. Das Ganze ist eine freiwillige Initiative des WWF um ein Zeichen gegen den Klimawandel und Stromverbrauch zu setzen. Im Fokus der Earth Hour 2018 stehen dieses Jahr die zahlreichen Arten, die durch die Klimakrise bedroht sind.

Im vergangen Jahr nahmen über 7.000 Städte teil und löschten die Beleuchtung an Denkmälern und weiteren Bauwerken. Auch in diesem Jahr werden Tausende Städte und Gemeinden in über 180 Ländern rund um den Globus bei der Earth Hour mitmachen. Allein in Deutschland haben sich fast 400 Städte angemeldet. Übrigens: Wer dauerhaft etwas fürs Klima tun will, sollte in allen Lampen Energiesparbirnen nutzen.