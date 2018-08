Dynamo zieht Reißleine – Trainer Neuhaus beurlaubt

Zweitligist Dynamo Dresden hat sich von seinem Cheftrainer Uwe Neuhaus getrennt. Dies teilten die Sachsen am Mittwochabend auf ihrer Webseite mit. Auch auch Co-Trainer Peter Nemeth wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Sachsen sollen zunächst von einem Interimstrainer betreut werden, der zeitnah der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.

Neuhaus war seit Sommer 2015 Cheftrainer bei Dynamo. Nach der bisher „lauen“ Saison – im DFB-Pokal an einem Regionalligisten gescheitert, in der Liga nach zwei Spieltagen nur auf Platz neun – werde jetzt eine Änderung benötigt. Wir sind zu der „Überzeugung gelangt, dass wir jetzt eine Veränderung benötigen, um den eingeschlagenen Weg in dieser Saison und darüber hinaus erfolgreich fortzusetzen“, sagte Dresdens Sport-Chef Ralf Minge.

Neuhaus übernahm die Sachsen im Sommer 2015. Gleich in seinem ersten schaffte der 58-jährige Fußballlehrer die Rückkehr der Dresdner in die 2. Liga.