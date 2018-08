Zum Abschluss des ersten Spieltags in der 2. Fußball-Liga hat Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg einen Sieg eingefahren. Die Sachsen siegten am Montagabend mit 1:0. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Lucas Röser in der 39. Minute vor rund 30.000 Zuschauern.

In der Tabelle ist nach dem ersten Spieltag Holstein Kiel auf Rang eins, gefolgt von Fürth und Köln. Tabellenletzter ist Bundesligaabsteiger Hamburger SV.