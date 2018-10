Düsseldorfer Büromarkt: Mieten im Aufwärtstrend

Der Flächenumsatz auf dem Düsseldorfer Büromarkt ist mit rund 278.000 qm in den ersten drei Quartalen 2018 um ca. 4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken, wie das Immobilienberatungsunternehmen ANTEON ermittelt hat. „Obwohl im dritten Quartal des laufenden Jahres mit 96.000 qm mehr Flächen einen neuen Nutzer fanden als im Vorjahresquartal, als 83.800 qm neu vermietet wurden, bleibt das Vermietungsergebnis der ersten neun Monate dieses Jahres um etwa 10.000 qm hinter dem Vorjahreszeitraum zurück“, sagt Heiko Piekarski, geschäftsführender Gesellschafter der ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG.

Ein Grund ist, das großflächige Vermietungen ausblieben: Zu den drei Mietverträgen über 5.000 qm zur Jahresmitte kamen im dritten Quartal keine neuen Abschlüsse dieser Größenordnung hinzu. Im Gesamtjahr 2017 hatte es 10 Abschlüsse über 5.000 qm gegeben.

Steigendes Mietniveau, Flächenoptionen durch Umzüge von Großmietern

Die Spitzenmiete verharrte mit 27,00 €/ qm auf dem hohen Niveau der vergangenen Monate. Zum Ende des dritten Quartals 2017 hatte sie bei 26,50 €/ qm gelegen. Die Durchschnittsmiete dagegen stieg einmal mehr an – von 15,80 €/ qm zur Jahresmitte auf nunmehr rund 16,00 €/ qm. Zum Vergleich: Ende Juni 2017 hatte sie noch 14,50 €/ qm betragen, drei Monate später bereits 15,20 €/ qm. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Plus von ca. 5 %.

Der Leerstand ist weiterhin rückläufig. Mit 7,8% befindet er sich auf einem neuen Tiefststand. 2 % der rund 570.000 qm leerstehenden Flächen sind dabei als struktureller Leerstand zu bezeichnen. „In nahezu allen Qualitäts- und Preissegmenten sind daher Flächenengpässe abzusehen, deren Ausmaß sich jedoch je nach Teilmarkt unterscheiden wird“, prognostiziert Piekarski.

Aufgrund zahlreicher Projektanmietungen in den vergangenen Jahren werden 2018 einige Bestandsflächen von Großmietern wie der Handelsblatt Media Group, Trivago, Uniper und L‘Oréal frei. Diese werden dem Vermietungsmarkt 2019 größtenteils wieder zugeführt und erfreuen sich bereits heute einer regen Nachfrage. Auch der Umzug der Konzernzentrale von E.on lässt im Teilmarkt City interessante Flächenoptionen von bis zu 25.000 m² entstehen.

Spitzenreiter der Teilmärkte und umsatzstärksten Branchen behaupten sich

Der Teilmarkt Kennedydamm, der sich zur Jahresmitte an die Spitze der beliebtesten Teilmärkte gesetzt hatte, bestätigte diese Position mit ca. 67.800 qm neu vermieteter Fläche in den vergangenen drei Quartalen. Der Teilmarkt City verbuchte Abschlüsse über ca. 55.900 qm und belegt Rang 2 vor dem Teilmarkt Airport City/Nord mit rund 44.600 qm.

Rechtsanwälte/Steuerberater/Wirtschaftsprüfer führen die Statistik der Branchen mit dem größten Flächenumsatz mit 68.7000 qm weiter an – getragen vor allem von der umfangreichen Anmietung über ca. 35.500 qm durch Deloitte in der ersten Jahreshälfte. Auf dem zweiten Platz finden sich neu Industrie-/Handelsunternehmen mit ca. 34.600 m². Sie verdrängen die Bau- und Immobilienbranche mit angemieteten Flächen im Umfang von ca. 29.900 m² auf Rang 3.

Düsseldorfer Immobilieninvestmentmarkt übertrifft Vorjahresergebnis deutlich

In den ersten neun Monaten 2018 wurden auf dem Düsseldorfer Gewerbeimmobilienmarkt Objekte im Wert von 2,78 Mrd. € gehandelt. Das Transaktionsvolumen lag damit um 60 % höher als im Vorjahreszeitraum und nährt sich bereits jetzt dem Rekord-Jahresendergebnis des Vorjahres von 2,96 Mrd. €. „Zu dem fulminanten Quartalsergebnis von 1,62 Mrd. € haben vor allem großvolumige Transaktionen wie der Verkauf der Metro-Zentrale mit einem Kaufpreis von ca. 270 Mio. €, der Verkauf des Stadttors mit ca. 205 Mio. € und der des Infinity-Office mit 153 Mio. € beigetragen“, sagt Marius Varro, geschäftsführender Gesellschafter ANTEON Immobilien.

Büroimmobilien bleiben mit 65 % und einem Transaktionsvolumen von über 1,8 Mrd. € weiterhin die beliebteste Assetklasse der Investoren. Einzelhandelsimmobilien landen mit 345 Mio. € bzw. 12 % auf dem zweiten Platz. Die größte Verkäufergruppe stellen Projektentwickler mit einem Umsatz von 775,8 Mio. €. Bei den Käufern waren Asset Manager am aktivsten und investierten 624,9 Mio. €.

„Der Wettbewerb der Investoren verschärft sich weiter, was sich weiterhin in steigenden Kaufpreisen und sinkenden Renditen widerspiegelt“, erklärt Varro. „Dennoch wurde die Grenze zur einer Netto-Spitzenrendite von 3,00 % weder bei Büro- noch bei Geschäftshäusern unterschritten.“ Die Spitzenrendite für Büros liegt aktuell bei 3,30 % (Vorjahr: 3,70 %), jene für Geschäftshäuser bei 3,20 % (Vorjahr: 3,50 %) und für Logistikimmobilien bei 4,50% nach 4,95 % im Vorjahr.

Fazit und Ausblick

„Aufgrund der aktuellen Großgesuche am Markt bleibt ein Büroflächenumsatz von 400.000 m² im Stadtgebiet Düsseldorf ein realistisches Ergebnis für das Gesamtjahr 2018“, sagt Piekarski. Der Mangel an größeren verfügbaren Flächen in guter Lage dämpft die Umsatzstatistik jedoch spürbar. Auch in absehbarer Zukunft werden einige Großnutzer geplante räumliche Veränderungen nicht vollziehen können. „Diese ‚alternativlosen‘ Bestandsverlängerungen sind im prognostizierten Jahresergebnis daher nicht berücksichtigt“, so Piekarski.

Auch die Umsetzung kleinerer Bauprojekte bleibt eine Herausforderung, da Dienstleister aus dem Baugewerbe angesichts der guten konjunkturellen Lage kaum bzw. zumindest nicht kurzfristig verfügbar sind. Sowohl die Spitzen- als auch die Durchschnittsmiete werden infolgedessen auf breiter Front weiter steigen.

„Die positive Entwicklung auf dem Düsseldorfer Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien wird sich auch im Jahresendspurt fortsetzen: Die in den vergangenen drei Jahren erreichten Rekordwerte werden wahrscheinlich erneut übertroffen. Das ursprünglich für das Gesamtjahr prognostizierte Transaktionsvolumen von 2,6 Mrd. € ist bereits erreicht. Zu erwarten sind zum Jahresende Transaktionen im Umfang von über 3,2 Mrd. €“, sagt Varro.