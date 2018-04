DSDS-Finalisten 2018: Rauscher, Truog, Wegener und El Arguioui

Zwei Männer, zwei Frauen: Nach der dritten Mottoshow bei der 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) stehen die Finalisten fest. Für Michael Rauscher, Michel Truog, Marie Wegener und Janina El Arguioui ist der Titel „Superstar“ in greifbare Nähe gerückt. Im Finale am kommenden Samstag, den 5. Mai kämpfen diese vier Kandidaten darum, Superstar 2018 zu werden.

Für Mia Gucek und Lukas Otte ist dagegen der Traum geplatzt. Die Zuschauer zu Hause haben wieder per Telefon-und SMS-Voting entschieden, wer ein Ticket in die nächste Runde bekommt. Diese beiden Kandidaten erhielten die wenigsten Zuschauerstimmen und mussten am Samstag die Koffer packen – sie sind raus aus dem Wettbewerb.