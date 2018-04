DSDS 2018: Erste und zugleich letzte Live-Show für Emilija und Isa

Am gestrigen Samstag-Abend herrschte Partystimmung im Kölner DSDS Studio. „Discofox“ hieß das Motto der ersten Liveshow bei „Deutschland sucht den Superstar“. Die besten zehn Sängerinnen und Sänger der 15. Staffel gaben alles, um die Jury aber vor allem die 1.600 Zuschauer im Studio und die Zuschauer vor den Bildschirmen zu begeistern. Denn diese entschieden ab Samstag über das Weiterkommen der Kandidaten.

Ihr Urteil: Emilija Mihailova (29) Dentalsekretärin aus Rorschacherberg (Schweiz) und Isa Martíno (30) Musiker aus Hengersberg, mussten die Show verlassen. Die beiden bekamen die wenigsten Zuschauerstimmen. Diese Kandidaten wurden von den Zuschauern in die Top 8 von DSDS gewählt und müssen sich am nächsten Samstag, 21. April, 20.15 Uhr in der nächsten Liveshow mit dem Motto „Lieblingssongs“ beweisen.