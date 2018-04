DSDS 2018: Diego und Matty Faal sind raus

In Duetten performten die verbliebenen 18 Teilnehmer von „Deutschland sucht den Superstar“ in der Wildnis des südafrikanischen Pilanesberg Nationalparks. Nach der zweiten Runde des Auslands-Recalls in Südafrika ist für Diego und Matty Faal das DSDS-Abenteuer gelaufen.

Für 16 Kandidatinnen und Kandidaten geht hingegen die Reise weiter. Im Rennen sind noch Janina El Arguioui, Farid El Hassass, Santo Rotolo, Ella Sailer, Mia Gucek, Michael Rauscher, Marie Wegener, Giulio Arancio, Lukas Otte, Sven Lüchtenborg, Michel Truog, Michèle Wegmann, Marc Imam, Emilija Mihailova, Mario Turtak und Isa Martino.

Nächsten Samstag, am 7. April 2018, geht es weiter. Die verbliebenen Kandidaten ziehen in das Fünf-Sterne-Luxushotel „The Palace of the Lost City“ im Sun City Ressort ein, in dem auch die Jury wohnt. Hier können sich die Teilnehmer auf ihre Performance im Amphitheater des Sun City Ressorts vorbereiten, in dem auch die Entscheidung stattfinden wird.