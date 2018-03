DSDS 2018: Auslands-Recall-Aus für sechs Kandidaten

Am vergangenen Wochenende kämpften die besten 24 Sänger und Sängerinnen von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in der 1. Runde beim Auslands-Recall in Südafrika ums Weiterkommen. Sechs Kandidaten mussten am Samstag aufgrund ihrer ungenügenden Leistung den Wettbewerb verlassen. Toranji Jafari (sie war kurzfristig für Jessica eingesprungen, die wegen Krankheit nicht zum Recall mitreisen konnte), Vera Teubert, Chantal Stachowiak (Goldene CD von Carolin), Mitch Lodewick (Goldene CD von Ella), Salvatore Puleo und Lucas Magalhães sind nicht mehr dabei.

Diego, Matty und Emilija bekamen eine Verwarnung, sich mehr anzustrengen und Isa, Sven und Marie bekamen ein großes Lob von der Jury: Sie waren in der ersten Runde die Besten. Am nächsten Samstag, den 31.März, 20.15 Uhr, geht es weiter. Die verbliebenen 18 Kandidaten müssen erneut mitten in der Wildnis im Pilanesberg Nationalpark antreten. Dieses Mal werden sie in Duetten vor der Jury aus Dieter Bohlen, Ella Endlich, Carolin Niemczyk und Mousse T. singen.