Dschungelcamp live aus Wales

Wegen Corona – „Dschungelcamp“ 2021 live aus Wales statt Australien.

Wegen der Covid-19-Pandemie veranstaltet RTL die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Wales statt im australischen Dschungel, teilte der Sender mit.

„Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind“, wird RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in der Mitteilung zitiert.

Präsentieren werden die Dschungelcamp-Show aus Wales im Januar wie gewohnt Sonja Zietlow und Daniel Hartwich – natürlich wie immer täglich live.