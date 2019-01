Dschungelcamp 2019: 13. Staffel von IBES gestartet

Das Warten hat ein Ende – seit Freitag hat die grüne Hölle im australischen Dschungel wieder die Pforten geöffnet: Das RTL-Dschungelcamp 2019 „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) hat begonnen. In den kommenden zwei Wochen werden sich in der 13. Staffel der Show zwölf Promis mit Kakerlaken und Ekel-Schleim herumplagen.

Gleich in der Auftaktfolge mussten drei Prüfungen von den Promis absolviert werden. Insgesamt haben sich die Dschungelhelden dabei gut geschlagen und viele Sterne erspielt.

In der Dschungel-WG sind in diesem Jahr die deutsche „Alf“-Stimme Tommi Piper, der Selfmade-Millionär Bastian Yotta, Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis und „Eis am Stiel“-Star und Erotik-Ikone Sibylle Rauch dabei. Auch die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki, Domenico de Cicco (Bachelorette-Kandidat), Doreen Dietel (Schauspielerin), Schlagersänger Peter Orloff, Sex-Expertin Leila Lowfire, Chris Töpperwien bekannt aus „Goodbye Deutschland“, Felix van Deventer (GZSZ) und Gisele Oppermann (GNTM) sind bei der temporären Dschungel-WG in Australien mit von der Partie.

Was sonst noch passierte – Kein Handschlag und tiefe Blicke

Wie ist das Aufeinandertreffen des Ex-Paares Evelyn und Domenico und das der Streithähne Yotta und Chris verlaufen? Man ignoriert sich geflissentlich. Chris begrüßt jeden, der im Camp ankommt, mit Handschlag – nur Yotta nicht.

Und bei Evelyn? „Die Situation mit Domenico ist schon komisch“, berichtet die Blondine im Dschungeltelefon am ersten Abend im Camp. „Ihn jetzt hier wieder zu sehen ist wie ein Déjà-vu.“ Doch bereits am nächsten Tag ist bei Evelyn und Domenico Ende der Sendepause. „Alles ganz anders hier als bei Bachelor in Paradise“, eröffnet Evelyn das Gespräch. Schnell wird klar, dass die beiden sich sehr gut kennen. Es wird getuschelt, über Gefühle gesprochen und viel gelacht. Dann gesteht Domenico: „Meine Angst ist, dass ich hier wieder mit dir so weit komme!“

Und was ging sonst noch ab? Sex-Expertin Leila Lowfire gönnte sich ein erstes Bad im Weiher – textilfrei natürlich.