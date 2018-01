Dschungelcamp 2018: Heute startet 12. Staffel

Kakerlaken und Maden im australischen Urwald aufgepasst: Am heutigen Freitag, den 19.01.2018 um 21.15 Uhr, startet der deutsche Privatsender RTL in Australien die 12. Staffel seiner Dschungelshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Zwölf mehr oder minder prominente Kandidaten treten dort an, um unter sich über einen Zeitraum von zwei Wochen bis zum 3. Februar die «Dschungelkönigin» oder den «Dschungelkönig» auszumachen.

Im vergangenen Jahr ging dieser Titel an den Musiker Marc Terenzi. Die Teilnehmer stellen sich im Dschungelcamp unappetitlichen Prüfungen, in denen sie unter anderem allerlei Getier wie Maden zu sich nehmen oder ein Bad inmitten Tausender Kakerlaken nehmen müssen. RTL überträgt an den Folgeabenden jeweils ab 22.15 Uhr teilweise live aus Australien.